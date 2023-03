Patrícia Poeta tenta disfarçar ao ouvir gafe de entrevistada no 'Encontro'

No 'Encontro', entrevistada falou sobre concorrente em entrevista com Patrícia Poeta

A apresentadora Patrícia Poeta teve de se segurar para não demonstrar nenhuma reação enquanto a entrevistada Gessica Marinho das Neve citava a concorrente ao vivo.

Isso porque a mulher contava como, depois de três dias, sua filha apareceu. Ela, com 17 anos, estava com um homem de 26 anos, na casa dele, e não avisou aos pais. Na entrevista, a mulher dizia que somente após a emissora entrar em contato e entrevistá-la, o homem resolveu entrar em contato com os pais e "entregar" a jovem.

"[...] entrou em contato com a Record, aí ontem eu tive entrevista com a Record em frente a delegacia de Belfort Roxo. Ai começou todo mundo me ligando, me ajudando, dando assistência. Só ontem apareceu o caso na televisão, que ele veio ligar para gente", disse ela dizendo que contou com a ajuda da TV rival.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram o momento passar. "A alma da Patrícia quase saindo do corpo", brincou um. "Cara de laranja azeda", detonou outro.

Veja vídeo: