Patrícia Poeta se emociona ao falar sobre presente de Glória Maria: "Nunca vou esquecer"

Patrícia Poeta se emociona ao relembrar presente que recebeu de Glória Maria há alguns anos

Ao participar do "Fantástico" em homenagem à Glória Maria, Patrícia Poeta (46) relembrou um presente que recebeu da jornalista há alguns anos.

Patrícia Poeta substituiu Glória Maria no comando do Fantástico em 2007 e recebeu todo o apoio da comunicadora no desafio.

"Eu me lembro muito bem. Ela [Glória Maria] me deu um buquê de flores lindo e me desejando boa sorte. Isso eu nunca vou esquecer", contou.

Ela também frisou sobre a pressão que sentiu na revista eletrônica, principalmente por estar substituindo um grande ícone.

"Guardo com muito carinho esse momento porque ela é uma mulher e uma profissional insubstituível. Não haverá outra Glória Maria. Ela é pioneira e única no que fez", ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Filhas de Gloria Maria falam pela primeira vez após a morte da mãe: 'Lutou muito'

Filhas da jornalista e apresentadora Gloria Maria, as jovens Maria (15) e Laura (14) emocionaram os telespectadores da Rede Globo, em uma homenagem para a mãe.

Na casa da família, as jovens falaram sobre o legado dela. “Ela foi muito importante para o Brasil inteiro. A gente deveria estar aqui para falar sobre" , disse Maria.

Logo depois, ela relembrou de um hábito de Glória antes dela viajar para suas reportagens.

“Ela já foi para muito lugar que eu já quis ir. Sempre que ela viajava, ela pegava um batom. Ela viajava e a gente estava dormindo. Então, ela escrevia no espelho: 'mamãe foi viajar, eu te amo'. A gente ia no quarto dela e falava boa noite, e ela conversava com a gente sobre tudo, as viagens, os casos de racismo que ela já sofreu...”, falou a adolescente.

Durante a entrevista, Maria usou uma camiseta com a foto da mãe e a frase 'Seja você sua própria inspiração'.