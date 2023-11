Patrícia Poeta quebra o protocolo e faz desabafo sobre o pai: "Está perdendo"

Patrícia Poeta quebra o protocolo durante o 'Encontro'; apresentadora aproveitou a oportunidade para fazer alerta

Em um momento inesperado, a apresentadora Patrícia Poeta fez um desabafo no Encontro exibido na manhã desta sexta-feira, 17, na Globo. É que ela aproveitou uma pauta da atração para contar detalhes do drama vivido pelo pai.

Ela contou que Ivo Barcellos está com muitas dificuldades para enxergar após um glaucoma. “Isso é realmente importante… Eu até comentei aqui com o pessoal do ‘Encontro’ que estou passando por isso dentro de casa. O meu pai está perdendo boa parte da visão. Ele mesmo comenta sobre isso e fala sempre para eu me cuidar”, disse.

Patrícia Poeta disse que ele foi descuidado com a própria saúde. “Ele fala que levava o meu avô, que tinha glaucoma, para fazer exames, mas que nunca se tocou que também poderia ter. Enfim, por conta do glaucoma, ele está perdendo parte da visão”, relatou.

Ao final, a comandante do matinal aproveitou para fazer um alerta aos fãs. “Então, é algo super importante, pois pode acontecer com todos nós, em todos os lares. Gente, não deixe deixem de fazer isso que a Val falou, pois é realmente muito importante”, concluiu.

No início do mês, ela chegou a se afastar do Encontro para cuidar do pai. "Amanhã é feriado e eu vou folgar. E como eu divido tudo com vocês, eu vou folgar para cuidar do meu pai que foi internado às pressas ontem, tá com um problema de saúde e vou dar uma atenção e uma força lá", disse ela com o semblante preocupado.

IRMÃ EM ALTA

A irmã de Patrícia Poeta, Paloma Poeta, terá um novo programa na Record TV. Há anos na emissora, a jornalista agora terá sua atração na filial do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na página da empresa em outubro.

Além de trabalhar no formato, ela também já chegou a substituir Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular. Agora, a comunicadora terá sua própria atração. "Preparados para mergulhar na maravilha carioca? O Rio Bom Demais estreia na #RecordTVRio neste sábado (28/10) às 13h. Não perca essa dose de energia direto do Rio de Janeiro", anunciaram a novidade.