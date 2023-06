Patrícia Poeta se emociona ao noticiar morte no ‘Encontro’: “Nossa equipe”

Apresentadora Patrícia Poeta não conteve as lágrimas e se emocionou ao lamentar morte ao vivo no ‘Encontro’

A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou durante o programa da Globo, o ‘Encontro’, nesta terça-feira, 06. A comandante da atração precisou noticiar uma morte ao vivo e não conteve as lágrimas. Visivelmente abatida, ela caiu no choro ao prestar uma homenagem para uma convidada da atração, Dona Judith, que morreu aos 103 anos.

Judith era fã do programa matinal e até chegou a celebrar seu aniversário na plateia do ‘Encontro’: "Ontem eu recebi uma notícia que deixou toda nossa equipe triste. Morreu ontem, aos 106 anos, a dona Judith, ela adorava o Encontro, esteve aqui na plateia em abril, justamente para comemorar o aniversário dela", Patrícia iniciou.

"A gente até fez uma surpresa na época pra dona Judith, vamos rever um trechinho da participação dela, pode ser diretor? Roda pra gente, por favor", Patricia pediu para o diretor e caiu no choro ao rever as cenas em que aparece ao lado da senhora: "Voz da sabedoria, né? Até me emocionei aqui", ela disse enquanto as lágrimas rolavam.

Patrícia Poeta lamenta morte de Dona Judith - Reprodução/Instagram

A comunicadora ainda revelou que manteve contato com a sobrinha da convidada especial: “Ela era muita fofa. Ruzia estava aqui na semana passada e contou que dona Judith estava no hospital, mas estava assistindo e me mandou um beijo", ela se emocionou e prestou condolências aos amigos e familiares de Dona Judith.

A coisa mais linda que já vi no #Encontro foi o momento aniversário da Dona Judith 🥲🥲🥲❤️ — Davi Souza👁️ (@oDaviSouza) April 13, 2023

Patrícia comanda o ‘Encontro’ ao lado do jornalista Manoel Soares desde julho do ano passado, quando a apresentadora Fátima Bernardes, que ficou à frente da atração por cerca de 10 anos, deixou o programa para se dedicar a outros projetos e passar mais tempo com sua família.

Patrícia Poeta entra no clima de festa junina:

Junho acabou de começar, mas Patrícia Poeta já está no clima de uma das festas mais tradicionais da época. No último domingo, 2, a apresentadora mostrou que aproveitou seu dia de folga e compartilhou em seu Instagram uma série de fotos curtindo um arraial em Capina Grande, na Paraíba.