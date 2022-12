Papai Noel pede para tirar foto com Regina Casé: ''Zoé? Ou melhor, Casé?''

Atriz Regina Casé foi surpreendida por pedido de Papai Noel em shopping e compartilha foto ao lado do bom velhinho

A atriz Regina Casé (68) compartilhou com seus seguidores na manhã deste domingo, 25, uma história divertida que mostra o sucesso da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores!

A artista, que vive a vilã Zoé na trama de João Emanuel Carneiro, estava passeando no shopping e foi surpreendida por um pedido do Papai Noel que estava no local.

O bom velhinho, que era fã de Casé, aproveitou para pedir uma foto com a famosa. Em seu perfil no Instagram, a global publicou o registro do momento ao. "Feliz Natal! Vocês acreditam que eu tava passando correndo de última hora no shopping antes de vir pro sítio e ouvi: -Posso tirar uma foto com você Zoé? Ou melhor, Casé?", começou escrevendo.

"Gente! O Papai Noel era meu fã! Eu já tinha pedido muitas vezes pra tirar foto com Papai Noel, mas foi a primeira vez que Papai Noel pediu pra tirar comigo! Amei isso!", disse ela ao legendar a publicação.

Confira a foto da Regina Casé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé resgata foto com Fabio Assunção em banho de ofurô

A atriz Regina Casé aproveitou o dia de TBT recentemente para relembrar um momento ao lado do colega de trabalho Fabio Assunção (51)!

A artista, que contracena com o ator em Todas As Flores, em que interpretam Zoé e Humberto, compartilhou um registro antigo de mais de 20 anos com o artista em seu perfil no Instagram. No clique, eles surgiram usando roupão após um banho de ofurô. "Olha aí, Humberto e Zoé mais de 20 anos atrás! Que demais! A gente saindo de um banho de ofurô numa noite fria de 1998… Para vocês verem há quanto tempo eles estão juntos!", brincou Regina.

