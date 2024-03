Paolla Oliveira e Taís Araujo se emocionam com lançamento no Dia da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, Paolla Oliveira e Taís Araujo estreiam especial de 'Falas Femininas' e declaram: 'Que sejamos ouvidas'

Nesta quarta-feira, 6, Paolla Oliveira e Taís Araujo marcaram presença na coletiva de imprensa para o lançamento do episódio Louca, do programa Falas Femininas, da TV Globo. As artistas se reuniram ao lado da diretora Antonia Prado, da roteirista Veronica Debom, e da influenciadora Ana Terra Oliveira.

O episódio vai ao ar logo após o BBB na próxima sexta-feira, 8, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O especial irá falar sobre a exaustão e os diversos fatores que impactam saúde mental feminina. Além de temas como assédio, gaslighting - uma forma de abuso psicológico - e abandono.

“A honra de participar de um programa como esse tão importante, tão educativo. Eu fiquei muito emocionada quando eu tava lendo as falas em casa, e minha tia tava me ajudando, e ela olhou e falou assim ‘nossa eu não conheço essas coisas. Isso é isso?’, e ela ficou emocionada, eu já comecei a me emocionar lá. E agora assistindo, a gente pensa como a gente consegue? A gente está tão acostumado a ver essas coisas. A hora que assisti eu me emocionei, olhei para a Taís e ela também estava emocionada. A gente ainda se emociona com essas histórias, com esses experimentos da vida real, que colocam a gente assim muito diante de tudo”, compartilhou Paolla Oliveira em entrevista à imprensa.

"Foi muito importante participar, porque esse programa nesse formato de experimento social ilustra situações que são absolutamente corriqueiras, mas que às vezes falando, o outro gênero não consegue captar o que a gente tá falando, então a ilustração é absolutamente didática", disse Taís Araújo. "Desejo que nós mulheres sejamos ouvidas e que as nossas palavras e os nossos desejos não sejam descredibilizados", completou a atriz.

Falas Femininas conta com a participação de especialistas como a advogada Fayda Belo e da psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, que contribuem com suas análises, assim como depoimentos de anônimas e famosas como Preta Gil. Além disso, a influenciadora digital Ana Terra Oliveira, conhecida por mostrar as diferenças de percepção de mundo entre homens e mulheres, ouve a população nas ruas.

Paolla Oliveira destaca bronzeado impecável em biquíni de pérolas

Após passar dias maravilhosos nas ilhas Maldivas, a atriz Paolla Oliveira se despediu de suas férias pós-Carnaval ao abrir mais um álbum de fotos de sua viagem. Em suas redes sociais, a artista compartilhou novos cliques aproveitando a praia e deixou seus seguidores babando na última quinta-feira, 29.

Em seu perfil oficial do Instagram, Paolla exibiu seu bronzeado impecável, que se destacou entre seu biquíni branco. A roupa de banho, no entanto, chamou atenção por ser decorada com pérolas. A artista exibiu seu corpão definido e encantou os internautas ao posar ao pôr-do-sol.

Na legenda da publicação, ela agradeceu por seus dias em Maldivas e se despediu da viagem. "Acabando meus dias nesse paraíso. A natureza nos coloca no nosso devido lugar com nosso tamanho e importância. E viver esses momentos nem sempre são fáceis, a vida atropela a gente toda hora. De alegrias, mas também de responsabilidades, de culpa, de problemas de ordens tão distintas", escreveu Paolla.

E continuou com um lindo conselho para seus fãs: "Vivam todos os momentos. Os esperados, com cara de sonho e os pequenos, vento no rosto, um mergulho no mar, um beijo na boca, uma lua cheia. Se conecte e reconecte com essa vida que é muito breve".

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para as fotos impecáveis. "Acho que o nome Paolla Oliveira deveria ser um elogio, tipo: 'hoje você está tão Paolla Oliveira'", opinou um seguidor. "O Diogo Nogueira venceu na vida...", disse outro, citando o namorado da atriz, que também esteve nas Maldivas. "A beleza dessa mulher não conhece limites não", declarou mais um.