Paolla Oliveira destaca bronzeado impecável em biquíni de pérolas

Paolla Oliveira se despede de Maldivas com álbum de fotos e destaca seu bronzeado impecável em biquíni de pérolas; confira!

Após passar dias maravilhosos nas ilhas Maldivas, a atriz Paolla Oliveira se despediu de suas férias pós-Carnaval ao abrir mais um álbum de fotos de sua viagem. Em suas redes sociais nesta quinta-feira, 29, a artista compartilhou novos cliques aproveitando a praia e deixou seus seguidores babando.

Em seu perfil oficial do Instagram, Paolla exibiu seu bronzeado impecável, que se destacou entre seu biquíni branco. A roupa de banho, no entanto, chamou atenção por ser decorada com pérolas. A artista exibiu seu corpão definido e encantou os internautas ao posar ao pôr-do-sol.

Na legenda da publicação, ela agradeceu por seus dias em Maldivas e se despediu da viagem. "Acabando meus dias nesse paraíso. A natureza nos coloca no nosso devido lugar com nosso tamanho e importância. E viver esses momentos nem sempre são fáceis, a vida atropela a gente toda hora. De alegrias, mas também de responsabilidades, de culpa, de problemas de ordens tão distintas", escreveu Paolla.

E continuou com um lindo conselho para seus fãs: "Vivam todos os momentos. Os esperados, com cara de sonho e os pequenos, vento no rosto, um mergulho no mar, um beijo na boca, uma lua cheia. Se conecte e reconecte com essa vida que é muito breve".

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para as fotos impecáveis. "Acho que o nome Paolla Oliveira deveria ser um elogio, tipo: 'hoje você está tão Paolla Oliveira'", opinou um seguidor. "O Diogo Nogueira venceu na vida...", disse outro, citando o namorado da atriz, que também esteve nas Maldivas. "A beleza dessa mulher não conhece limites não", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Após retirada de útero, Gretchen almeja alcançar corpo de Paolla Oliveira

Se recuperando de uma cirurgia para a retirada de seu útero, Gretchen afirmou que tem vontade de ficar com o corpo igual o da atriz Paolla Oliveira.Em suas redes sociais, ela afirmou que desistiu de ser magra e agora quer ser uma "mulher normal".

"Eu agora vou seguir padrão Paolla Oliveria. Eu quero padrão Paolla Oliveira! Eu vou ser que nem ela: bem coxuda, bem bunduda, barriquinha batida, mas uma mulher normal. Meu marido gosta de mulher normal. Então, chega. Não quero mais ficar magérrima", disse a famosa.

"Eu estava muito magra antes de fazer a cirurgia. Foi bom, porque com esse inchaço que eu estou, acabei ficando inchada e top", completou a eterna Rainha do Bumbum.

Gretchen está se recuperando de uma cirurgia de histerectomia, que consiste na retirada do útero, realizada na última terça-feira, 20. Ela foi diagnosticada com adenomiose e esperou passar o Carnaval 2024 para fazer a operação.