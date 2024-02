Após retirada de útero, Gretchen almeja alcançar corpo de Paolla Oliveira

Diagnosticada com adenomiose, Gretchen realizou a cirurgia de retirada do útero e pretende seguir novo padrão de corpo. "Quero padrão Paolla Oliveira"

Recém-operada, Gretchen compartilhou com os seguidores a vontade de ficar com o corpo igual ao de Paolla Oliveira. Ela afirmou que desistiu de ser magra e agora quer ser uma "mulher normal".

"Eu agora vou seguir padrão Paolla Oliveria. Eu quero padrão Paolla Oliveira! Eu vou ser que nem ela: bem coxuda, bem bunduda, barriquinha batida, mas uma mulher normal. Meu marido gosta de mulher normal. Então, chega. Não quero mais ficar magérrima", disse ela nas redes sociais.

"Eu estava muito magra antes de fazer a cirurgia. Foi bom, porque com esse inchaço que eu estou, acabei ficando inchada e top", completou a eterna Rainha do Bumbum.

Gretchen está se recuperando de uma cirurgia de histerectomia, que consiste na retirada do útero, realizada na última terça-feira, 20. Ela foi diagnosticada com adenomiose e esperou passar o Carnaval 2024 para fazer a operação.

Nas redes sociais, ela também desabafou sobre o pós-cirúrgico. "Sou muito forte para dor. Mas essa é uma das piores dores que eu já senti. É uma dor de dentro para fora. É como você tivesse uma cólica constante, uma cólica de quase um aborto por 24 horas. Estou tomando remédio para dor, mas quando passa o efeito, é uma dor absurda. A cirurgia é como se fosse uma cesária. Retirei um útero de quase 1 kg. O meu médico preservou meu colo do útero, ovários e trompas".

A cantora começou a ter sangramentos uterinos anormais e por isso descobriu que tinha adenomiose. Ela chegou a tentar uma terapia hormonal conservadora, com vitaminas e fitoterápicos, mas a cirurgia foi o caminho mais efetivo. O método da terapia hormonal continuará no pós-cirúrgico da artista para trazer qualidade de vida.

Gretchen revela o que fez no rosto

A cantora Gretchen decidiu renovar o formato do seu rosto com um novo procedimento estético. A estrela já contou que é adepta da harmonização facial. Agora, ela também aplicou fios de silhouette.

Os fios são aplicados com uma técnica de ácido polilatico e estimulam a produção de colágeno em casos de flacidez. Com o tratamento, ela ficou com o rosto mais fino e definido.

Nas redes sociais, ela comemorou o resultado do procedimento em um novo vídeo. "Meu rosto está mais fino e mais bonito, delicado e leve. O que eu coloquei no rosto foram fios de silhouette. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer a médica por me dar um rosto leve, natural, que eu tanto queria", afirmou ela.