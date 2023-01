"Obrigada por tudo", diz Beth Goulart em homenagem ao pai, Paulo Goulart

Atriz postou texto e vídeo de Paulo Goulart, que faria aniversário nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro

A atriz Beth Goulart (61) fez uma homenagem ao pai no seu instagram, o ator Paulo Goulart (1933-2014) que completaria 90 anos nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, se ainda estivesse vivo.

"Hoje meu pai faria 90 anos se ainda estivesse entre nós, ele sempre foi uma referência para mim em todos os sentidos, uma referência de respeito, dignidade, talento, generosidade e compreensão. Um homem bom, um homem de bem e o bem é como o sol, ilumina por onde passa", escreveu a atriz no Instagram.

"O senhor deixou um rastro de luz em sua caminhada terrena, fazendo o bem e nos ensinando a sermos assim, sempre com a responsabilidade de cuidar e aceitar o outro em sua diferença, aprendendo com a diferença e valorizando o saber. Aprendi com você, meu pai, que conhecimento não se perde, se acumula, por isso sempre nos ensinou a estudar. O aprendizado é a grande tarefa da vida e o amor é o maior sentido de nossa existência. Quem ama se torna melhor, quem ama se doa ao outro, quem ama perdoa, quem ama supera a si mesmo. Obrigada, meu pai, por tudo e por tanto. Te amo muito, meu pai!", concluiu.

Beth é a filha do meio de Paulo Goulart com a atriz Nicette Bruno (1933-2020), o casal teve mais dois filhos: a atriz Bárbara Bruno, de 66, e o ator Paulo Goulart Filho, de 57.

Paulo Goulart, que se tornou um grande nome da teledramaturgia brasileira e participou de grandes novelas e filmes como O auto da compadecida e Mulheres de Areia, morreu em 2014 em decorrência de um câncer renal em estágio avançado.