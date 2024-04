O. J. Simpson: descubra séries e filmes que retratam o julgamento do ex-atleta

Ex-jogador de futebol e ator morreu nesta quinta-feira, 11, de câncer; veja lista com produções sobre a história de O.J. Simpson

O ex-jogador de futebol americano O.J Simpsonmorreu aos 76 anos na última quarta-feira, 10, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A família do ex-atleta, cuja vida foi marcada por um julgamento polêmico relacionado ao assassinato de sua ex-esposa, a modelo Nicole Brown Simpson, confirmou que a causa da morte foi um câncer.

Na época ficou tão popular que acabou ganhando o título de "julgamento do século". O julgamento levantou um debate racial, de classe sócio econômica e status social no sistema judiciário americano. O caso rendeu vários filmes, séries e documentários, descubra alguns deles a seguir:

American Crime Story: The People v. O.J. Simpson

Esta série de antologia dramática retrata o julgamento de O.J. Simpson pelo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ronald Goldman. A série, produzida por Ryan Murphy, recebeu aclamação da crítica e ganhou vários prêmios Emmy.

A série tem no elenco Sterling K. Brown, Cuba Gooding Jr., David Schwimmer, Sarah Paulson e John Travolta e conquistou nove Emmys e dois Globos de Ouro. Todas as temporadas estão disponíveis no streaming Star+.

O.J.: Made in America

Baseado em entrevista com mais de 70 pessoas, inclusive investigadores do assassinato de Nicole e Ron, o documentário dividido em cinco partes que examina não apenas o julgamento, mas também o contexto cultural, social e racial que cercava o caso de O.J. Simpson. Ganhou o Oscar de Melhor Documentário em 2017. Disponível no Star+ e Apple TV

O Assassinato de Nicole Simpson

A produção de 2019 busca reconstruir de forma dramática a morte de Nicole Simpson apartir da perspectiva da mulher. Nesta versão da história, ela é assassinado pelo serial killer Glen Edward Rogers, e não por O.J. Simpson. Disponível pelo Globoplay (pacote com Telecine).

O.J. Simpson: The Untold Story

Este é outro documentário que explora diferentes aspectos do caso, incluindo a vida do ex-atleta antes e depois do julgamento. Disponível no Prime Video