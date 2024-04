Morre O.J Simpson, ex-jogador de futebol americano, aos 76 anos

O ex-jogador de futebol americano O.J Simpson morreu aos 76 anos na última quarta-feira, 11, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A família do ex-atleta, cuja vida foi marcada por um julgamento polêmico relacionado ao assassinato de sua ex-esposa, a modelo Nicole Brown Simpson, confirmou que a causa da morte foi um câncer.

Através de um comunicado nas redes sociais, os quatro herdeiros de Simpson lamentaram a partida: “Em 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este período de transição, a família dele pede que você respeite seus desejos de privacidade e graça”, escreveram.¨

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family