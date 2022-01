No ar na novela das sete, Ana Lúcia Torre encerra contrato fixo com a Globo

Atriz Ana Lúcia Torre, de 'Quanto Mais Vida, Melhor', encerra contrato longo com a Globo

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 12h22

Atualmente no ar na novela Quanto Mais Vida, Melhor, a trama inédita das 19 horas da TV Globo, a atriz Ana Lúcia Torre (76) não teve o seu contrato renovado com a casa.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a veterana da dramaturgia foi uma das artistas que sofreram alterações no seu esquema de trabalho com a emissora e agora, terá esquema de vínculo por obra.

Intérprete da Celina no folhetim das sete, Ana Lúcia estreou no canal em 1977 como a personagem Clorita na novela Dona Xepa. Com rápidas passagens pela Manchete, SBT e Cultura, a atriz participou de dezenas de obras de sucesso na telinha da Globo.

Currículo de sucesso

Noa anos 90, retornou para a plim plim e não parou mais, se destacando em Renascer (1993), A Indomada (1997), Meu Bem Querer (1998), O Cravo e a Rosa (2000), Porto dos Milagres (2001), O Beijo do Vampiro (2002), Alma Gêmea (2005), Joia Rara (2013), Verdades Secretas (2015), Êta Mundo Bom! (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017), Espelho da Vida (2018) e A Dona do Pedaço (2019).