Nathalia Florentino revela como conseguiu papel de protagonista da série A Rainha da Pérsia

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Nathalia Florentino entrega detalhes da preparação para a personagem de A Rainha da Pérsia

A Record deu início aos trabalhos de A Rainha da Pérsia, sua mais nova "superprodução". Nesta segunda-feira (5), Nathalia Florentino (33) embarcou rumo a Marrocos para gravar cenas importantes da sua personagem, Ester. Para conseguir o papel de protagonista, no entanto, ela teve de enfrentar uma bateria de testes. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou como foi descoberta por produtores de elenco.

"Fui chamada normalmente para fazer um teste através de uma plataforma muito importante para atores. Olharam o meu perfil e me chamaram para o teste no Rio de Janeiro. Eu só descobri que seria a protagonista após a aprovação", comenta a nova estrela da emissora.

De malas prontas, Florentino revela que tem melhor expectativa para entrar em ação pela primeira vez na TV. Com parte dos diretores e produtores já no continente africano, a intérprete diz ser "abençoada por Deus" em estrear sua carreira em rede nacional com uma produção gravada fora do país.

"É um privilégio muito grande, que agrega não só para os personagens, como para todos nós levando em conta os laços que estamos construindo. É o meu primeiro trabalho em TV aberta, então estou me sentindo muito empolgada para viver tudo isso", diz.



+ Qual será o destino de Carolina Dieckmann após encerrar contrato com a Globo?

Em A Rainha de Pérsia, Nathalia Florentino é a rainha Ester, par romântico do rei Xerxes (Carlo Porto). A personagem se apaixona pelo poderoso de Pérsia, mas esconde a verdade sobre sua origem judeia. A preparação para viver a protagonista envolveu uma preparação rigorosa.

"Foi super completa envolvendo muita leitura, mapeamento de intenções em cada cena do roteiro, filmes, séries, workshops relacionados a habilidades da personagem, ensaios com todos os atores que estão mais próximos da Ester. Mergulhamos em todas as possibilidades com a nossa incrível preparadora Nara Marques e preciso dizer que sem o olhar dela nada disso seria possível", entrega.