"Não concordo com isso", diz Manoel Soares sobre boatos envolvendo Patrícia Poeta

Dois meses após sua demissão, Manoel Soares se pronuncia sobre boatos envolvendo Patrícia Poeta

Dois meses após deixar a Globo, o apresentador Manoel Soares voltou a ser questionado sobre o período turbulento no qual deixou o comando do Encontro. Ele foi questionado se tem alguma mágoa de Patrícia Poeta, com quem dividia a atração.

“Qualquer comunicador nem sempre fala o que quer falar. Não existe nenhuma relação de mágoa e eu não estou falando como nobreza, não. Se tivesse eu diria com tranquilidade”, declarou ele em entrevista que será exibida pelo Fofocalizando nesta segunda-feira, 11.

Ele ainda fez questão de dizer que não acredita que ela foi culpada. “Eu acho injusto colocar a carreira de pessoas em judice por especulações. Não concordo com isso, não acho que é isso que aconteceu. Acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de olhar é desonesto com essas pessoas e com o público”.

Corajoso, Manoel Soares também disse que ele segue recebendo o carinho do público. “Eu não tenho magoa, porque o meu patrão não me demitiu. O meu patrão é o público. O meu patrão são essas pessoas que estão aqui atrás. A TV Globo era o meu empregador. O meu patrão é você que está assistindo e você não me demitiu. Os meus números nas redes sociais não diminuíram, pelo contrário, teve uma amplificação”, afirmou ele.

O apresentador ainda culpou as redes sociais pelo caos. “Infelizmente no Brasil existe uma agência de caçar clicks. Eu estive durante muito tempo entre os nomes que mais movimentou a internet. Eu acho que é necessário termos uma responsabilidade jornalística mesmo quando nós nos propomos a fazer um programa sobre notícias de entretenimento. O Fofocalizando também é um exemplo disso, de como nós podemos agir com seriedade. Eu peço que as pessoas sejam cuidadosas quando colocam a notícia na rua... Em alguns momentos eu senti uma falta de cuidado em relação a mim e falta de cuidado em relação à minha família. Mas dizer a você que não me entristeci... Me entristeceu, porque eu sou tão honesto com a galera”, afirmou ele.

Manoel Soares deixou o Encontro antes das férias de Patrícia Poeta, no final de junho. Na época, boatos dos bastidores deram a entender que os dois não tinham uma boa relação, algo que nunca foi confirmado por ambos os lados.

NOVO PROJETO DE MANOEL SOARES

Após sua saída da Globo, o jornalista decidiu empreender e lançou o Bombou, programa no qual fala sobre as principais notícias do dia ao lado da esposa Dinorah Rodrigues. Durante o podcast CARAS, ele contou como convenceu a mulher, que nunca tinha realizado trabalhos na televisão.

"Não temos um casal que construa em tempo real para as pessoas. É muito legal ela se dispor a fazer isso, Dinorah nunca tinha tido experiência com televisão. Ela nunca parou na frente de uma tela para falar nada, ela odiava! Ela queria ser ser o Lombardi, só uma voz. Eu convenci ela, chegou no dia eu falei 'você vai ficar aqui, vamos gravar!'. Ela mandou super bem", disse Manoel Soares.