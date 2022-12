Murilo Benício e Isabel Teixeira se reencontram na Globo após o sucesso de Pantanal

Intérpretes de Tenório e Maria Bruaca no remake de Pantanal, Murilo Benício e Isabel Teixeira roubaram a cena no tapete vermelho do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck

O ator Murilo Benício (51) e a atriz Isabel Teixeira (49) ainda estão colhendo os frutos do sucesso do remake da novela Pantanal, da Globo. Nesta sexta-feira, 16, os dois marcaram presença no tapete vermelho do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, nos estúdios da emissora carioca e roubaram a cena.

Os dois esbanjaram simpatia e elegância ao posarem para as fotos. Eles apostaram em looks pretos deslumbrantes e ostentaram seus melhores sorrisos.

Atualmente, os dois estão de férias da TV e são cotados para futuras novelas da Globo, mas ainda não confirmaram presença em nenhuma nova obra audiovisual.

Giovanna Antonelli fala sobre a relação com o ex-marido, Murilo Benício

Há pouco tempo, Giovanna Antonelli (46) revelou que tem uma boa convivência com o ex-marido, o ator Murilo Benício (51). Os dois são pais de Pietro (17) e costumam curtir momentos familiares juntos.

"Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas".