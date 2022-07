Ele cresceu! Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício pega a mãe no colo

Giovanna Antonelli mostra foto divertida com o filho mais velho, Pietro, da relação com Murilo Benício, durante viagem em família para parque de diversão

A atriz Giovanna Antonelli (46) mostrou novas fotos de suas férias em família na região de Orlando, nos Estados Unidos. A estrela foi viajar na companhia do marido, Leonardo Nogueira (43), dos três filhos, Pietro (17), Antonia (11) e Sofia (11), e de amigos.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto divertida com o filho mais velho, Pietro, que é fruto do relacionamento com o ator Murilo Benício (51). Na imagem, a artista apareceu no colo do rapaz, que mostrou o quanto já cresceu.

Além disso, a estrela também apareceu no colo do marido e em outras fotos e vídeos durante a viagem.

Atualmente, Giovanna Antonelli pode ser vista na reprise da série Filhas de Eva, da Globo. Além disso, ela estará no elenco da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo, que é escrita por Gloria Perez.

Fotos das férias de Giovanna Antonelli com os filhos e o marido:

