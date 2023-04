Morre Helena de Grammont, jornalista da Globo que foi obrigada a abandonar a carreira

Jornalista da Globo que foi obrigada a abandonar a carreira de forma precoce morre em clínica; veja

Morreu aos 74 anos a jornalista Helena de Grammont, que foi por mais de dez anos repórter da Globo. Ela precisou abandonar a carreira de forma precoce ao ser diagnosticada com Alzheimer.

Muito querida pelo público e pelos colegas, ela foi casada com o também jornalista Odair Redondo e com o comentarista esportivo Juarez Soares. Ao longo da vida, ela teve três filhos.

A profissional, que era do interior de São Paulo, interrompeu a carreira aos 58 anos após receber a notícia de que sofria com a doença. Ela começou a carreira como bancária, mas migrou para o jornalismo nos anos 70. Foi repórter de jornal até migrar para o Fantástico nos anos 80.

Foi responsável pela cobertura de grandes escândalos, como o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, em 1985, caso que recentemente virou um podcast do Globoplay. Nas redes sociais, fãs prestaram homenagens à profissional e relembraram a curta carreira. “Essa é Helena de Grammont… muitos não lembram, mas foi uma das pioneiras como repórter de TV! Lutou pelo espaço que hoje muitas mulheres exercem como profissão. Esposa do saudoso Juarez Soares. Hoje está numa clínica em SP, com Alzheimer. Exemplo de mulher e profissional!”, disse um internauta no Twitter.

