Inexplicável! Cantora é encontrada morta um mês após casamento dos sonhos

Cantora é encontrada morta e deixa seguidores e fãs perplexos; Polícia investiga o que aconteceu

Fãs seguem em busca de respostas após a cantora Nayara Vilela ser encontrada morta aos 32 anos. Ela deixou os moradores de Rio Branco, capital do Acre, incrédulos.

Isso porque ela se casou há apenas um mês em uma cerimônia na qual realizou seu grande sonho. A jovem mostrou todos os detalhes da cerimônia em fotos e vídeos.

Conhecida pelos shows que fazia em barzinhos e casas de espetáculo, ela oficializou a união com o empresário Tarcísio Araújo (também conhecido como Tarcísio do Som) no fim de março. Com um vestido luxuoso e uma festa de gala, ela se emocionou durante a cerimônia. "Obrigada, pai, por ter sido tão perfeito, obrigada por me abençoar tanto. Eu te amo, meu amor", escreveu ela ao compartilhar com os fãs o momento mágico que viveu.

De acordo com informações do G1, a polícia do Acre investiga se o empresário teve algum envolvimento na morte da artista, que deixa um filho, Emanuel, de 8 anos. Ela nasceu em Mato Grosso, mas passou quase que a vida toda na capital acriana.

Veja abaixo fotos da cerimônia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nayara Vilela (@cantora_nayaravilela)

Lexa se pronuncia sobre dívida milionária de MC Guimê: ''Maior erro da vida''

O cantor MC Guimê (30) compartilhou um vídeo neste domingo, 23, esclarecendo os boatos de que teria dado um calote na compra de uma mansão de R$ 2,2 milhões, em São Paulo. Acusado de ter deixado de pagar R$ 700 mil, o funkeiro explicou o que aconteceu e Lexa também se pronunciou nesta segunda-feira, 24.

Após compartilhar uma foto exibindo sua futura casa e dizendo que está tudo correto, pagamento, estrutura e etc, a artista deu sua versão do suposto "calote" envolvendo o ex-marido.

"Gente, eu já sai dessa casa há anos! Essa casa foi o maior erro da vida! Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas! A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação, a planta dela tá toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pagado a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê", enumerou os problemas envolvendo o imóvel.

A cantora esclareceu que não se envolveu na compra da casa. "Eu nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora eles virem pagar de santos também não dá né", declarou ela. E se explicou ao mostrar sua nova aquisição: "Não to atacando o Guimê, jamais, o pronunciamento dele concordou completamente, só mostrando meu lado na situação. Ele se lascou mesmo no contrato que ele assinou".