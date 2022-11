Monique Alfradique chocou seus fãs ao revelar que já terminou namoro por causa de feijão

A atriz Monique Alfradique revelou no Faustão na Band que já teve um término por um motivo inusitado

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 14h17

Monique Alfradique (36) chocou seus fãs na última segunda-feira, 7, ao revelar durante o programa Faustão na Band que já terminou um relacionamento por causa de feijão. A plateia se surpreendeu com a razão do término e a atriz arrancou risadas com sua história única.

A artista contou o motivo inusitado e explicou que tem um trauma com o alimento e por isso não ingere nunca. Segundo ela, um de seus ex-namorados não respeitou essa sua questão e colocou feijão em seu prato durante uma refeição. Ela disse que terminou o relacionamento no mesmo momento!

"Se fizer [feijão] o relacionamento acaba na hora. É um trauma de infância, não como por nada. Uma vez um namorado jogou feijão no meu prato e acabei na hora", contou ela.

De roupa transparente e meia arrastão, Monique Alfradique exibe corpaço arrasador: ''Que linda''

A atriz apareceu em um look sensual e com uma maquiagem maravilhosa no domingo, 6, e chamou atenção com foto no espelho! Na foto ela usa uma peça transparente e meia arrastão.

O look chamou atenção, ela ainda deixou os cabelos ondulados soltos e também arrasou no batom vermelho vibrante, ficou perfeita!