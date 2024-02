Mila Carmo celebra amizade com Daphne Bozaski dentro e fora de novela: "Orgulhosa"

Em entrevista à CARAS Brasil, Mila Carmo comenta sobre bastidores de Família é Tudo e ligação entre personagens da novela

Se depender de Mila Carmo (28), os bastidores de Família é Tudo, nova novela das 19 horas da TV Globo, promete rende muitos registros de amizade entre o elenco. Prova disso é o carinho que ela construiu com Daphne Bozaski (31), sua parceira de cena.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, ela comentou sobre a amizade entre as personagens Chantal e Lupita, que, assim como elas, foram surpreendidas pela relação de muita parceria desde que se viram pela primeira vez.

"Esse encontro com a Daphne foi um presente, sem dúvida. É muito legal, mas a a gente em São Paulo teve uma uma oportunidade da gente se conhecer melhor e isso é crucial, porque essas duas acabam se tornando alicerce uma da outra", diz ela, que continua: "O personagem da Dafne, a Lupita, é sonhadora, ela tá em outro lugar da realidade e a Chantal vem como uma razão. As duas se complementam de uma forma muito bonita".

Animada para os próximos meses, que prometem ser ainda mais intensos, Mila afirma que tem vivido momentos especiais ao lado de Daphne. Desde as primeiras cenas, as duas ficaram ainda mais próximas e seguem exercitando a relação, para tornar ainda mais natural a química entre as personagens.

"A gente tem ficado esse tempo todo juntas, para que a gente consiga, também, criar isso para chegar até o espectador de uma forma verdadeira. Então, tem sido um presente a Chantal, a personagem, mas, principalmente, o encontro da Mila e da Daphne. É uma coisa super legal que a gente está construindo junto com as cenas no nosso dia a dia. Eu tô muito orgulhosa", comemora.