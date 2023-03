Maya Gabeira abre o jogo sobre climão no Mais Você: “Desagradável”

Após ser detonada na web, surfista Maya Gabeira justifica comportamento durante entrevista no 'Mais Você'

A surfista Maya Gabeira usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua participação polêmica no ‘Mais Você’ na última segunda-feira, 27. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a atleta justificou as atitudes que causaram revolta nos telespectadores e levaram a uma enxurrada de críticas na web.

Segundo Maya, ela foi pega de surpresa com o assunto do programa: “Entrei em cima de uma chamada de ondas gigantes de Nazaré, que eu nunca participei, porque eu prezo pela segurança. Não é um ato seguro. Entrei para falar sobre o que não estava planejado, não tinham me avisado, tive que corrigir”, a surfista explicou porque apontou o erro.

Em seguida, ela justificou o ‘climão’, com os entrevistadores: “Eu entrei ao vivo numa manhã super complicada, logo na sequência de uma tragédia em uma escola de São Paulo, que tinham acabado de anunciar a morte de uma professora esfaqueada. Estava extremamente abalada para entrar ao vivo nessa situação”, disse.

Maya ainda contou que o intuito de sua participação era falar sobre educação infantil: “Eu estava ali promovendo um livro infantil que levo para escolas. É muito difícil lidar com a situação e entrar como se nada tivesse acontecido. Isso fez realmente um clima desagradável”, admitiu.

Para finalizar, a surfista revela que se frustrou com a falta de oportunidade para falar sobre o livro: “Provavelmente, você achou que eu não queria estar ali. Estava triste, tentando processar a tragédia acontecendo e queria falar do livro infantil, não tive oportunidade. Saiu muito do meu controle”, concluiu.

A surfista Maya Gabeira foi criticada ao participar do ‘Mais Você’. Entrevistada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete, o bate-papo gerou vários climões. No primeiro deles, ela se irritou ao ver imagens de Michelle des Bouillons no programa. Em seguida, ela deu algumas respostas atravessadas aos apresentadores e ainda lamentou a ausência da Ana Maria Braga no programa.