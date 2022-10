Max Fercondini abre o jogo sobre um possível retorno à TV: “Eu volto”

O ator Max Fercondini comentou em entrevista sobre seu afastamento da televisão brasileira e seus planos de retorno às telinhas

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 18h06 - Atualizado às 18h07

Nesta quinta-feira, 6, Max Fercondini (37) irá desabafar sobre sua carreira na televisão em entrevista com Daniela Albuquerque no programa Sensacional na RedeTV! .

O ator que está há 9 anos fora das telinhas, revelou que o motivo de seu afastamento foi a perda de um papel no remake da novela "Gabriela", em 2012. “A história acontece do jeito que tem que acontecer, por eu não ter feito essa novela, logo na sequência veio a rescisão do meu contrato. Na época fiquei muito chateado, olhando para aquilo como se fosse a pior coisa que poderia me acontecer (...) Hoje, olhando para trás, tenho certeza absoluta que foi o melhor”, refletiu.

Max, que hoje é velejador, não negou a possibilidade de retornar para a TV. “Eu volto”, afirmou. O também escritor comentou que gostaria de contracenar com Tony Ramos em um possível retorno: “Não tive a oportunidade de contracenar, mas estive com ele em vários momentos de bastidores. É um dos atores que eu mais gosto como ser humano e como profissional. É o meu ídolo na televisão”.

Max fez sua estreia na TV em 2000 com a novela "Esplendor". O ator lembrou que era muito comparado com o ator americano Leonardo Di Caprio: “Uma das coisas que me ajudou nesse processo todo, naquela época eu era muito parecido com o Leonardo Di Caprio, a imprensa comentava bastante. Então eu projetei um pouco do que seria o sucesso, pelo sucesso dele. Imaginei que aquilo era algo que eu pudesse gostar e gostei muito, foram quatorze anos e meio”.

A entrevista de Max Fercondini com Daniela Albuquerque no programa Sensacional vai ao ar nesta quinta-feira às 22:30h na RedeTV!.