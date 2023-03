The Masked Singer: Capivara é desmascarada e relembra problemas de saúde

Artista que interpretou a Capivara no The Masked Singer é desmascarada no palco e diz: 'Eu nasci três vezes'. Saiba quem é!

O episódio do programa The Masked Singer deste domingo, 12, desmascarou a personagem Capivara, que encantou o público ao longo da temporada com toda a sua elegância e sensualidade. A revelação surpreendeu todo mundo e ela fez um depoimento emocionante no palco ao relembrar problemas de sáude que já enfrentou.

Na hora da revelação, o público descobriu que a Capivara é a atriz Solange Couto (65) . Ela é uma atriz consagrada das novelas, já tendo atuado em O Clone, A Viagem, Da Cor do Pecado, Começar de Novo, Balacobaco, Malhação – Seu Lugar no Mundo e O Tempo Não Para.

No palco, a estrela falou sobre a decisão de encarar o desafio de participar do The Masked Singer. “Quando você se dispõe, tem humor, nada é escondido. Eu não tenho medo de passar de ridícula, nenhum. Não tem nada que eu não possa. Eu estou dentro!”, afirmou.

Então, ela contou que quer viver a vida com tudo o que tem direito após enfrentar problemas de saúde. “Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu nasci três vezes, eu nasci na primeira vez, eu tive uma isquemia cerebral, e há cinco anos eu infartei . Papai do céu me deu três oportunidades já, eu tenho que ser bárbara e absolutamente apaixonada pela vida”, comentou.

