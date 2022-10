MariMoon diz que não assiste à MTV hoje em dia

Ex-VJ da MTV, MariMoon surpreende ao falar sobre a emissora

A youtuber MariMoon (40), que foi VJ da MTV durante os anos de 2008 a 2012, disse em entrevista que não assiste mais ao canal. Convidada do programa “De Lado Com Fefito”, a considerada a primeira celebridade digital do Brasil foi questionada sobre o que acha da emissora.

“Você ainda assiste MTV Brasil hoje?", perguntou o jornalista do UOL. “Claro que não! A MTV hoje é uma droga”, exclamou prontamente a youtuber. “A MTV Brasil foi algo muito especial, por muitos motivos. A gente tinha a oportunidade de criar conteúdos inéditos e tinha cabeças muito legais pensando coisas que realmente iam fazer diferença para os jovens e para a sociedade”, disse MariMoon.

“A gente falava sobre educação sexual, educava também as pessoas musicalmente, falava de assuntos importantes - e se divertia no meio do caminho”, completou.

Porém, ela fez questão de pontuar que a emissora que está no ar atualmente, não é mais o canal favorito dos jovens dos anos 90 e 2000.

“A MTV de hoje é americana. E a emissora atual não quer saber de quem era da MTV antiga. Não estão nem aí”, finalizou.

Veja a entrevista completa de MariMoon:

