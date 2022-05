Anos após trabalharem juntas, Titi Müller e Mari Moon se reencontram durante gravação de programa: ''Dupla do pop''

Titi Müller e Mari Moon mostraram que a amizade ainda está de pé após anos do fim do programa que tinham juntas

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 16h36

Nesta quinta-feira, 12, Titi Müller (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um encontro mais que especial que teve com Mari Moon (39).

As apresentadoras, que já trabalharam juntas na MTV, se reencontraram após anos do fim do programa delas para gravar um episódio do Anota Aí, programa de Titi no Multishow.

Elas então registraram o momento e publicaram nas redes um clique onde elas aparecem coladinhas, dando lindos sorrisos para as lentes das câmeras, enquanto faziam um passeio durante a gravação.

Na legenda, Titi celebrou o encontro com uma de suas melhores amigas: "Friendship never ends! Vai ter a dupla do pop no Anota Aí Volta ao Mundo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "As maiores e melhores!", disse um. "Que saudades!", falou outro. "Marcaram uma geração!", escreveu um terceiro.

Confira o clique de Titi Müller e Mari Moon durante um reencontro especial: