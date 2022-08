Marido de Sasha Meneghel se machucou na gravação de programa de culinária

Paulo Vieira conta que João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, precisou levar seis pontos após incidente enquanto cozinhava no Rolling Kitchen Brasil

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 17h10

O apresentador e humorista Paulo Vieira contou uma curiosidade sobre os bastidores das gravações da nova temporada do programa culinário Rolling Kitchen Brasil, do GNT. Ele contou que o cantor João Figueiredo, que é o marido de Sasha Meneghel, sofreu um corte no dedo enquanto estava cozinhando e precisou levar seis pontos.

"João cortou o dedo, levou seis pontos. Chamamos a família Xuxa, seria a Sasha e o marido [Figueiredo] versus Xuxa e marido [Junno Andrade]. A Xuxa precisou gravar outras coisas, mas a Sasha foi, aí falei: 'Vem Xuxa, que vai ser divertido. Confie tua família nas minhas mãos, vai ser maravilhoso, divertido'. Corta dessa mensagem para a resposta da Xuxa no meu WhatsApp: 'Seis pontos', em caixa alta", disse ele, segundo o site Notícias da TV.

Então, Paulo Vieira contou que se surpreendeu com a modelo Isabeli Fontana, que estava no estúdio na hora do incidente. "Ela é um caminhoneiro. Quando esse menino cortou o dedo, ela largou [as panelas] e falou assim: 'Enrola um pano, coloca açúcar'. O profissional explicou que não podia fazer isso, e a Isabeli respondeu: 'Bota sal na boca dele, a pressão está baixando porque ele viu sangue'. O cara falou assim: 'Sou médico'. Aí, ela gritou para o médico: 'E eu sou mãe!'", afirmou. Porém, ele revelou que o momento do acidente com João foi cortado na edição.

Rolling Kitchen Brasil já está disponível no Globoplay

Os três primeiros episódios da nova temporada de Rolling Kitchen Brasil já estão disponíveis no Globoplay, sob o comando de Paulo Vieira (29) e um time brilhante de jurados e convidados. A 2ª temporada do reality do GNT chega com novidades. Cadu Moura, um dos finalistas de Mestre do Sabor e a humorista Arianna Nutt vão escolher os vencedores de cada episódio ao lado da chef Heaven Delhaye.

Em coletiva de imprensa, a CARAS Digital conferiu todas as novidades da nova temporada do reality, que conta com uma dinâmica diferente após a chegada dos novos jurados no programa, de acordo com Paulo Vieira: "A chegada dos dois [Cadu e Ariana] trouxe uma dinâmica completamente diferente para o programa. E também essa possibilidade de termos outras duplas. Então tem programas muito especiais, tipo Sandy & Júnior contra o pessoal de Malhação, que é muito legal, então essa possibilidade de brincar com esses temas", conta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!