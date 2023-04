Marido de participante do The Wall que morreu chora em retorno ao Domingão com Huck

Luciano Huck deixa marido de participante do The Wall que morreu aos prantos no palco ao relembrar a história da família que comoveu o Brasil

Na noite deste domingo, 2, o apresentador Luciano Huck voltou a falar sobre a família de Jhonatan Wiliantan da Silva e Daniel Rocha Braz, que participaram do quadro The Wall do Domingão com Huck, na Globo. A história deles comoveu o Brasil na semana passada quando a atração revelou que Jhonatan morreu antes da exibição do quadro e deixou cinco filhos que eles adotaram há pouco tempo.

Agora, Huck relembrou a história deles e contou que os telespectadores ajudaram o marido de Jonathan a realizar o segundo sonho do casal, que era comprar uma casa para os cinco filhos. “Semana passada a gente exibiu um The Wall que foi umahistória linda de um casal, o Jonathan e o Daniel, uma história de amor dos dois, que adotaram cinco crianças e estavam no The Wall em busca de dois sonhos: Comprar um carro que coubesse os sete e comprar uma casa. O Jonathan faleceu antes da gente colocar o programa no ar. A gente ligou para o Daniel e a gente exibiu, e muita gente se sentiu tocada pela história. Eles conquistaram 73 mil reais no episódio que a gente exibiu, dinheiro que foi suficiente para comprar o carro de sete lugares, mas faltava a casa. E a gente abriu uma vaquinha na internet em busca de 350 mil reais para comprar uma casa para as cinco crianças. Em 24 horas, a gente fez os 350 mil reais e já está em mais de meio milhão de reais neste momento”, disse ele.

Chorando, Daniel falou: “Quero agradecer o brasil todo, eu vou conseguir comprar a minha casinha”. Então, Huck o apoiou neste momento. “As coisas na vida não acontecem por acaso, as coisas estão escritas. Vocês estarem no The Wall já foi a missão do Jonathan, ele sabia que vocês tinham que estar lá. Então ele vai estar agora olhando a família onde quer que ele esteja. Milhões de brasileiros vão estar de olho na família e te ajudando no que você precisar”, afirmou.

Jonathan faleceu em decorrência da dengue hemorrágica poucos dias após a gravação do The Wall.