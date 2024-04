Maria Fernanda Cândido revela bastidores de novo filme: ‘Trabalho de um ano’

Maria Fernanda Cândido é a convidada do programa ‘Diálogos’, da GloboNews, desta sexta-feira, 5, e fala sobre o filme A Paixão Segundo G.H.

A atriz Maria Fernanda Cândido é a convidada do programa Diálogos, da GloboNews, desta sexta-feira, 5. Ela gravou uma entrevista com o jornalista Mario Sergio Conti sobre a sua atuação no filme A Paixão Segundo G.H., inspirado no clássico de Clarice Lispector.

Durante a conversa, a estrela relembrou o longo trabalho de preparação antes das filmagens. “Foi um trabalho de um ano diário pra preparar o corpo, a voz, o instrumento e pra ter uma aproximação também com esse texto. Não é um texto cotidiano. Longe disso. Eu poderia te dizer quem tem toda uma vida minha que eu coloquei ali. Uma preparação de muito mais tempo", disse ela, e completou: "Esse foi um dos livros que marcou a minha história".

Ao ver o resultado do trabalho, ela refletiu: "Esse trabalho talvez tenha sido o mais artesanal que eu já tenha feito. Aquele artesanato bordado ali ponto a ponto. Feito por várias mãos...". A entrevista vai ao ar a partir das 23h30.

O filme A Paixão Segundo G.H. estreia nos cinemas no dia 11 de abril.

Curiosidade de Renascer

A atriz Maria Fernanda Cândido foi um dos destaques da primeira fase do remake da novela Renascer, da Globo. Ela apareceu apenas no primeiro capítulo da história, mas marcou a memória dos telespectadores. Agora, ela revelou uma curiosidade dos bastidores das gravações.

Em entrevista no programa Encontro, Cândido contou que apareceu em cena sem maquiagem, apenas com sua beleza natural. “A gente optou por fazer esse trabalho muito, sabe… Usando nenhuma maquiagem. Literalmente nenhuma. E a gente gostou e acho que o público também, pelo que vimos dos comentários”, disse ela.

E explicou o motivo da decisão: “Acho que ter uma mulher rústica como a Cândida, muito ligada à terra e que tem o convívio com pessoas que trabalham na terra, e tendo um momento muito específico da vida dela. Viúva e à beira da falência, não tinha como a gente glamorizar essa personagem. Não havia necessidade e nem razão para isso”.