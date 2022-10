Marcos Palmeira se emociona ao se despedir de 'Pantanal': "Vai deixar saudade"

O ator Marcos Palmeira publicou fotos dos bastidores da gravação de 'Pantanal' e se despediu do folhetim

Marcos Palmeira (59) usou as redes sociais neste sábado, 8, para se despedir do remake da novela Pantanal, da TV Globo, que chegou ao fim nesta sexta-feira, 8.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques dos bastidores da gravação do folhetim das nove e confessou que viveu "intensamente cada momento".

"Diacho! A gente piscou os olhos e Pantanal chegou ao último capítulo. Eu vivi tão intensamente cada momento, na frente das câmeras e nos bastidores, que é até difícil de explicar", afirmou o artista no começo da legenda.

Palmeira, que interpretou Tadeu na primeira versão de Pantanal, falou sobre a oportunidade de interpretar agora José Leôncio no remake. "E hoje parece que acordei de um sonho. Poder reviver tudo isso 33 anos depois de ter feito o filho de Zé Leoncio, Tadeuzinho, que foi tão importante no início da minha carreira, e agora estar na pele do pai, Zé Leoncio, faltam palavras para descrever o que isso significa na minha vida. A obra do #beneditoruybarbosa agora recontada por seu neto @brunoluperi vai deixar saudade!", completou ele.

Confira a publicação de Marcos Palmeira sobre o fim de 'Pantanal':

