Marcos Mion renova o contrato com a Globo por mais três anos

O apresentador Marcos Mion comemora sua renovação de contrato com declaração para a Globo: ‘Vamos honrar nossa vez e deixar um legado’

O apresentador Marcos Mion celebrou mais uma conquista profissional nesta quarta-feira, 20. Ele renovou o seu contrato com a Globo por mais três anos para seguir no comando do programa Caldeirão com Mion, que é exibido nas tardes de sábado.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos do momento em que assinou a renovação e fez uma declaração sobre o sonho realizado de trabalhar ali e elogiou o seu emprego.

"Um dia muito especial. Hoje dei o segundo passo dentro da emissora dos meus sonhos, rumo aos próximos 35/40 anos! Sou um ser humano muito focado, pra não dizer obcecado, em conquistar meus sonhos e Deus tem sido muito generoso comigo nesse aspecto. São já umas 4 vidas dentro de uma só! Intensidade é meu sobrenome!", disse ele.

E completou: "Amauri, tenho certeza que não vamos esquecer o dia de hoje! Moniquinha, Geninho, Manzar, Paim, Bernando, Samantha, todos os departamentos e inacreditáveis profissionais com os quais eu trabalho todos os dias: obrigado por tudo e por tanto!".

Por fim, ele agradeceu. "A TV Globo é uma instituição que vai viver além de todos nós, mas por enquanto quem dá alma e vida à ela somos nós! Então vamos honrar nossa vez e deixar um legado que sirva de inspiração para todos que vierem depois! O melhor de realizar um sonho é quando vc passa a acordar dentro dele todos os dias! Obrigado Jesus Cristo por me guiar até aqui, me abençoar tanto, continue fazendo de mim um instrumento do seu amor, como te peço todos os dias! Que eu não falhe na missão de levar alegria pro povo braisleiro, afinal a alegria é o único caminho para a esperança!", escreveu.

