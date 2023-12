Sem camisa, Marcos Mion exibe o peitoral definido na academia

O apresentador Marcos Mion arrancou suspiros dos fãs nas redes sociais ao dar 'zoom' em seu abdômen trincado e no peitoral definido durante o treino

O apresentador Marcos Mion elevou a temperatura das redes sociais na noite de quarta-feira, 13, ao aparecer sem camisa. O comunicador mostrou um trecho do seu treino no final do dia e surpreendeu ao dar um zoom em seu corpo musculoso.

Dono de um físico impressionante, ele mostrou o seu abdômen trincado e o peitoral definido ao gravar um vídeo para os stories do Instagram. Na imagem, ele apareceu suado e sem camisa enquanto se exercitava na esteira.

Mion contou que só conseguiu treinar durante a noite, mas que mesmo assim está valendo. Vale lembrar que ele é um admirador do universo do fisiculturismo e treina há muitos anos.

Marcos Mion foi batizado com a família

O apresentador Marcos Mion voltou a demonstrar a sua fé durante uma viagem de férias com a família. Ele foi para Israel e aproveitou a viagem para renovar o seu batismo. O artista reuniu sua esposa, Suzana Gullo, e os dois filhos mais novos, Donatella e Stefano, para se batizarem nas águas do Rio Jordão, que tem um significado especial para os católicos pois é o lugar onde Jesus Cristo foi batizado.

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o comunicador apareceu emocionado ao lado da família durante o momento especial. A esposa dele mostrou as fotos nas redes sociais e falou sobre a consagração.

"Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita! Romeo também renovou pelo FaceTime, que benção!!!! Estamos renovados pelo Espírito Santo. Amém", disse ela, citando o seu filho mais velho, Romeo.