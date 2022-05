Marcelo Serrado comemora estreia de 'Cara e Coragem': "Moa chegou com tudo"

O ator Marcelo Serrado comemorou a estreia de seu mais novo personagem na novela 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 21h30

Marcelo Serrado (55) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para comemorar a estreia da novela Cara e Coragem, da TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma cena do folhetim em que seu personagem, Moa, aparece chegando de helicóptero, e quis saber o que o público achou do primeiro capítulo.

"Se não for pra chegar de helicóptero, ele nem vai! Cheio de estilo e coragem, Moa chegou com tudo em Cara e Coragem!", escreveu o artista, que em seguida questionou. "O que acharam do capítulo de hoje?".

Os seguidores parabenizaram a atuação do ator e confessou que estão ansiosos para os próximos capítulos. "Você arrasou muito", disse uma seguidora. "Nossa, amei essa novela só em assistir o primeiro capítulo. Elenco maravilhoso", falou outra. "Quando você pulou de paraquedas deu muito medo", confessou uma fã.

Embates em 'Cara e Coragem'

Após viverem par romântico em Pega Pega, Marcelo Serrado e Mariana Santos agora terão uma relação um pouco diferente na nova novela das sete, Cara e Coragem. Em coletiva da trama, o ator respondeu para a CARAS Digital como foi trabalhar novamente com a colega de profissão, mas dessa vez interpretando um ex-casal.

"Nessa novela, ela é minha ex-mulher, ela é mãe do meu filho que casou com meu melhor amigo e nossas cenas são cenas dolorosas, cenas de embates, acho que o público pode esperar grandes embates, grande brigas, grandes discussões e eu acho que é esse caminho", adiantou Serrado.

Confira: