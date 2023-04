Manoel Soares faz desabafo: 'A crítica doeu muito'

Após ver seu nome viralizar na internet por causa de climão no 'Encontro', Manoel Soares faz desabafo sobre as críticas em sua carreira durante o programa 'Papo de Segunda': 'Sempre achava que era pessoal'

O apresentador Manoel Soares (43) fez um desabafo durante o programa Papo de Segunda, do GNT, sobre as críticas que recebeu ao longo de sua carreira. Sem citar o climão no programa Encontro, da Globo, que deu o que falar nas redes sociais na segunda-feira, 3, ele comentou sobre como costuma sentir as críticas que recebe.

“Eu, por exemplo, fui uma pessoa em um cenário da minha vida que eu sempre fui muito criticado. Então, a crítica doeu muito e quando a crítica batia eu já tinha uma memória afetiva de dor que, maluca, doía demais”, disse ele.

Logo depois, ele contou sobre o exemplo do colega João Vicente de Castro, que também faz parte do Papo de Segunda. “As críticas quando batiam em você, provavelmente você tinha uma agenda de resiliência tão montada que, talvez, você conseguia lidar com essa crítica e avançar”, disse ele.

Por fim, Manoel Soares refletiu sobre a sua própria relação com as críticas. “Essa agenda de resilência, por exemplo, em mim, ela não estava tão forte assim a ponto de virar construtiva de uma hora para outra. Eu sempre achava que era pessoal porque as porradas que tomei sempre foram muito personalizadas, então é muito difícil de você entender o processo construtivo da crítica”, afirmou.

"Sempre fui muito criticado e a crítica doeu muito". @ManoelSoares_ fala sobre o poder que a crítica tem de ativar gatilhos de dor em algumas pessoas. #PapoDeSegundaNoGNTpic.twitter.com/AvBSXe3RHZ — Canal GNT (@canalgnt) April 4, 2023

Patricia Poeta fala sobre rumores de climão com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta (46) explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares (43) ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.