Indireta? Manoel Soares faz posts após rumores de climão com Patricia Poeta no programa Encontro

Manoel Soares faz posts enigmáticos após seu nome virar assunto na internet por causa de um trecho do programa Encontro ao lado de Patricia Poeta: 'Amor é a chave'

O apresentador Manoel Soares (43) fez posts enigmáticos nas redes sociais após o seu nome virar assunto na internet por causa de um suposto climão com a apresentadora Patricia Poeta (46) no programa Encontro, da Globo. No trecho que viralizou nas redes sociais, o comunicador foi interrompido pela colega de trabalho durante uma declaração ao vivo e os internautas repudiaram a atitude dela. Horas depois, Soares fez posts sobre amor e trabalho na web.

Nos stories do Instagram, o apresentador fez uma selfie e escreveu a mensagem: “Amor é a chave”, sem dar mais detalhes sobre o motivo do post. Em outro momento, ele compartilhou um vídeo de Pepe Mujica falando sobre trabalho e a valorização do tempo.

No vídeo, Mujica diz: “É preciso trabalhar para viver, quem não produz algo está vivendo às custas de quem trabalha. Mas a vida não é só trabalho. Tem que se deixar um bom capítulo para as loucuras que cada um tem. Você é livre quando gasta o tempo gasta o tempo da sua vida com coisas que te motivam, que você gosta. Para um pode se jogar bola, para outro pode ser pescar […]. É que somos diferentes. Mas ter uma causa, ter uma paixão, isso leva tempo. É uma filosofia da vida".

E completa: "A filosofia não está na moda porque não custa dinheiro. Mas há muita infelicidade no mundo, não só pobreza. Há pobreza aqui [na cabeça] e na alma. [...] E você não compra com dinheiro, compra com o tempo de sua vida que gastou para ter esse dinheiro. Mas o tempo da vida não se repõe. A vida é uma aventura".

Patricia Poeta fala sobre rumores de climão com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta (46) explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares (43) ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.