Manoel Soares fala sobre a vida após saída da Globo: 'O futuro reserva'

Ex-apresentador do 'Encontro', Manoel Soares conta sobre nova fase profissional após demissão da emissora

Após seu último dia na Globo na sexta-feira, 30, o apresentador Manoel Soares usou suas redes sociais para intrigar os seguidores e deixar os fãs curiosos sobre o que está por vir nesta nova etapa de sua carreira.

Com grande sorriso no rosto, Soares declarou: "Boa noite, gente linda. É tanta coisa boa que tá chegando que a vontade é contar pra vocês o que o futuro reserva. Mas se abrir o forno, o bolo sola... (Pelo ao menos minha mãe dizia isso. [risos]".

O ex-apresentador do 'Encontro' recebeu uma corrente de energia positiva nos comentários através de fãs e amigos. "Deus é que sabe a estrela que tem que brilhar, e a sua brilha como o sol", comentou Eliane Dias, esposa de Mano Brown. "Tenho certeza disso... Agora só vai vim chuvas de bençãos. Aguardando todas as novidades com muita ansiedade", declarou uma fã. E os comentários contaram até com alfinetadas na decisão da Globo em demitir o apresentador: "Quiseram te enterrar, mal sabiam que você era semente", disse outro seguidor.

É importante lembrar que há rumores de que Manoel Soares já esteja recebendo propostas de outros emissoras concorrentes. Segundo os boatos publicados pelo site Em Off, o SBT, a Band e a Record entraram em contato com o comunicador para reuniões.

DESMENTINDO RUMORES

No último sábado, 1, Manoel Soares se pronunciou publicamente sobre os boatos ao redor de sua demissão da Globo, após seis anos de parceria. O apresentador foi alvo de questionamento sobre a sua postura nos bastidores e precisou usar suas redes sociais para publicar uma nota oficial, desmentindo os rumores.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome", disse o apresentador em seu Instagram. Confira a declaração completa!