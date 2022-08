Manoel Soares emociona ao abraçar senhora no 'Encontro' após relato sobre racismo

Apresentador Manoel Soares quebra protocolo ao abraçar senhora no programa 'Encontro' depois de um forte relato sobre racismo

O jornalista Manoel Soares (43) emocionou, mais uma vez, o público que acompanhava o programa Encontro na manhã desta segunda-feira, 01.

O apresentador, que tem sido elogiado por seu trabalho à frente do programa Encontro ao lado de Patrícia Poeta (45), desabafou ao comentar o caso de racismo sofrido pelos filhos de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (39) em Portugal. Titi (9) e Bless (7) foram alvo de xingamentos e ofensas por uma mulher branca portuguesa durante um almoço. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a atriz defendendo os herdeiros.

"A luta racial, ela não é uma luta dos negros, nossa. É de toda a sociedade. É muito complicado quando você é obrigado a ensinar o seu filho, com 7, 8, 9 anos de idade, a fazer o cálculo do racismo", afirmou ele. "Eu já vivi isso, de ter que ensinar meu filho como reagir a uma abordagem policial, quando é seguida no shopping, quando uma pessoa for racista", disse ainda.

Na plateia, a senhora Dirce chorou ao relatar que sofre desde criança com o racismo e foi amparada por Manoel. "Lembro tudo o que passei até hoje. Quando era criança, minha mãe saía e deixava a gente trancado em casa. As crianças iam lá jogar pedra na casa. A gente sofre preconceito até hoje e parece que nunca vai acabar. Uma coisa muito triste", disse ela. "A gente vai fazer acabar", falou Soares, abraçando a mulher.

Em seu perfil no Instagram, Manoel comentou sobre o programa desta segunda-feira, 01: "Hoje foi um daqueles programas difíceis de fazer, porém extremamente necessários. Falar sobre racismo é sempre tocar em uma ferida aberta, que nunca sara, sempre presente na vida do povo negro. Mas precisamos fazer o nosso papel, afinal, a informação é a nossa principal arma nessa luta!"

"Aqui registro mais uma vez a minha solidariedade e todo meu amor à Titi, Bless e ao grupo de angolanos alvos das ofensas racistas. Todo meu carinho também à @gioewbank e ao @brunogagliasso. Agradeço pela participação riquíssima no Encontro de hoje das queridas mães leoas @anapaulaxongani e @astridfontenelle. Vocês carregam consigo a verdadeira força!", escreveu ele.

"Toda minha admiração por vocês e esse programa que foi conduzido com tanta potência! Juntos!", agradeceu Gioh nos comentários.

Confira o momento emocionante de Manoel Soares no 'Encontro':

"Não seja conivente. Ficar calado é ser conivente e nós não podemos!" #Encontropic.twitter.com/195nGSFj0y — TV Globo (@tvglobo) August 1, 2022

"O racismo não é uma luta dos negros, é uma luta de toda a sociedade." #Encontropic.twitter.com/r2Zwz8SSpw — TV Globo (@tvglobo) August 1, 2022

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fala sobre racismo contra os filhos

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembraram a situação que aconteceu quando uma mulher fez ataques contra as crianças e contra uma família de angolanos em Portugal no último fim de semana. “A gente foi em um restaurante, que fica na praia. Estávamos no restaurante com a família e os amigos. Eles estavam na praia brincando e uma das crianças subiu e falou para a gente o que tinha acontecido e a gente ficou bem chateado. Vocês viram as imagens”, disse Bruno. E Giovanna completou: “Ela começou a xingar as crianças, Titi e Bless, e também a família de angolanos, que estava no restaurante. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, o Bruno foi até o gerente, mandou chamar a polícia. E vimos que estava acontecendo uma movimentação estranha. E eu comecei a entender que eram ofensas racistas”.

"Ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui daquela maneira”, disse ainda, questionando se o resultado teria sido o mesmo caso ela fosse uma mulher negra. “Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que iria levá-la se fossem pais pretos de crianças pretas? Hoje eu sou uma mulher muito consciente dos meus privilégios, estou sempre rodeada de outras mulheres pretas diariamente. Eu vou combater de frente”.

