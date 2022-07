Assessoria de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se pronuncia após racismo com os filhos do casal

A assessoria de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se pronunciou após um vídeo onde Gio discutindo com uma mulher, viralizar na web

Neste sábado, 30, circulou na web um vídeo onde Giovanna Ewbank (35) discutia com uma mulher, em um restaurante em Portugal, após seus filhos sofrerem racismo. A assessoria de Gio e de seu marido, Bruno Gagliasso (40) soltaram, em suas redes sociais, uma nota oficial se pronunciando sobre o caso.

Na nota, foi relatado exatamente o que aconteceu na ocasião: "Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias."

"Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'.", continuou a equipe dos artistas.

Em seguida, eles confirmaram a veracidade do vídeo e revelaram que o casal já está tomando as devidas providências: "Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa."

"A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime.", finalizou a nota.

Confira o vídeo que viralizou na web e a nota oficial da assessoria de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso:

