Manoel Soares choca com revelação sobre a mãe: 'Rasgaram a orelha dela'

Manoel Soares revela que sua mãe foi vendida na década de 1960 e enfrentou situação de violência

O apresentador Manoel Soares revelou um episódio marcante da vida de sua mãe, Dona Ivanete, no passado. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, ele contou que sua mãe foi comercializada como escrava na década de 1960 e sofreu violência.

“A minha mãe é especial não por ser minha mãe, mas porque é a única pessoa que conheço que viveu a escravização e o Facebook na mesma vida. A gente está falando de uma mulher que foi vendida e comprada no Recôncavo Baiano na década de 1960. Imagina que minha mãe foi vendida. E ela viveu essa escravização”, disse ele.

E ele contou sobre uma marca que sua mãe tem no corpo. “Ela tem uma das orelhas cortada porque seus 'donos' rasgaram a orelha dela. Ela tem um monte de traços de uma vida que a gente acha que é [pesado]... E ao mesmo tempo ela está bombando no Face e no Instagram”, afirmou.

Além disso, Manoel Soares lembrou que sua mãe também sofreu quando era empregada doméstica. “Eu me lembro do patrão da minha mãe acochando ela, e ela... Me lembro da minha mãe chegando em casa chorando porque a mulher deu um monte de escolhas de escovas usadas e disse: 'é só você colocar na água quente dá para eles usarem'. Minha mãe em casa chorando, quebrando as escovas de dentes e no outro dia tendo que ir trabalhar. Isso é o que eu sei. Fora todo o assédio sexual, assédio moral porque minha mãe sempre foi uma mulher bonita”, relembrou.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews