Manoel Soares choca ao revelar como conheceu a esposa: 'Entrei'

No programa Encontro, Manoel Soares conta a história de quando viu a esposa pela primeira vez

O apresentador Manoel Soares surpreendeu ao contar a história de como conheceu sua esposa, Dinorah Rodrigues. Em uma conversa durante o programa Encontro, da Globo, ele contou que viu a esposa pela primeira vez em um salão de beleza.

“É muito maluco, porque eu entrei para fazer a unha em um salão”, disse ele, que justificou o motivo para ir na manicure. “É, porque eu trabalhava como repórter e a unha aparecia demais. O pessoal começou a falar: 'Manoel, sua unha está muito feia, tem que dar um jeito nessas unhas'. Eu cortava em casa e roía”.

Então, ele contou que se deparou com Dinorah e ficou encantado. “Vi aquela mulher de cabelo lindo e falei: 'preciso dar um jeito de ficar perto dessa mulher por muito tempo'. Aí comecei a inventar história”, contou ele.

Os dois estão juntos há 17 anos e são pais de dois meninos, Ezequiel, de quatro anos, e Izael, de 3 anos. Atualmente, Manoel Soares faz parte do programa Encontro, da Globo, e também do Papo de Segunda, no GNT.

Nos últimos tempos, Manoel Soares rebateu rumores envolvendo seu salário. Um vídeo dele viralizou nas redes sociais e deu o que falar. No vídeo em questão, o jornalista falou sobre cachê em uma entrevista no Podcast de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39): "A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?".

Então, ele esclareceu que o valor citado não é sobre o seu emprego fixo na TV. "Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo”, o jornalista esclareceu a polêmica.