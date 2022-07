Manoel Soares celebra participação da banda KLB no 'Encontro': ''Fazendo a alegria dos fãs e a nossa''

Apresentador do 'Encontro', Manoel Soares posta série de fotos ao lado dos integrantes da banda KLB no 'Encontro'

O jornalista Manoel Soares (43) usou suas redes sociais para agradecer a participação da banda KLB, que fez sucesso nos anos 2000, no Encontro desta terça-feira, 19!

Em seu feed no Instagram, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos ao lado dos irmãos Scornavacca, Kiko, Leandro e Bruno, que estão realizando turnê de retorno após sete anos sem subirem ao palco juntos. “Em 2020, a gente ia fazer a celebração dos 20 anos do KLB e veio a pandemia, a gente teve que adiar esse desejo. Íamos fazer em 2021 e, hoje, já estamos viajando o Brasil. Temos que agradecer o público que tem lotado nossos shows, foram mais de 60 mil pessoas em quatro shows”, disse Kiko durante o programa.

Na legenda da publicação, Manoel brincou com a altura de Kiko. "Temos adolescentes dos anos 2000 por aqui? Hoje foi dia de @klb no palco do Encontro fazendo a alegria dos fãs e a nossa também!", começou escrevendo."E um segredo pra vocês: o @kikoklb é tão grande, mas tão grande, que a @tati precisou até de ajudinha pra sair na foto! Obrigado pela companhia, meu povo!", disse ainda.

Nas redes sociais, a participação da banda no programa repercutiu. "Gente, minha adolescência", "Confesso que por mim, eles poderiam ficar cantando o dia inteiro", "Que nostalgia maravilhosa", disseram.

Manoel Soares é elogiado na web pelo 'Encontro'

Manoel Soares fez sua estreia no Encontro ao lado de Patrícia Poeta no início do mês e foi muito elogiado pelo público, que questionou o 'rebaixamento' do apresentador na atração, que leva apenas o nome de Patrícia. "Espero que você tenha o reconhecimento que merece. Só assisto por você", "Infelizmente você não foi enaltecido como a Patrícia. Estão te fazendo de coadjuvante. Isso não está certo. Desde o início o combinado e o que foi mostrado para nós, telespectadores, é que vocês dois iriam apresentar o programa juntos. Mas hoje, não foi o que aconteceu. Ela foi colocada no pedestal", "Você não é coadjuvante! Mesmo tentando, eles não vão conseguir apagar o seu brilho no olhar! Siga firme por todos. Você vai arrasar muitooo!!!", "Você é grande!! Que tenha o espaço que transborde sua história e seu talento", destacaram.

