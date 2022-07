Manoel Soares celebra estreia no 'Encontro' e é elogiado na web: ''Que tenha o reconhecimento que merece''

Manoel Soares fala sobre estreia no 'Encontro', e internautas questionam Globo por ter 'diminuído' o jornalista ao lado de Patrícia Poeta

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 10h31

O apresentador Manoel Soares (43) usou suas redes sociais para comemorar sua estreia no Encontro, na segunda-feira, 04!

O jornalista, co-fundador da Central Única das Favelas, compartilhou registros do primeiro dia no comando do programa ao lado de Patrícia Poeta (45). Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ele posou com os convidados da atração, como o cantor Péricles (53).

"Agora é oficial, galera! Hoje aconteceu a primeira das nossas #SuperManhãs e eu ainda estou em êxtase! Nosso primeiro Encontro teve tudo de melhor: muito bate-papo, informação, prestação de serviço, música e diversão. E como eu estou me divertindo ao lado da @patriciapoeta e na companhia de todos vocês! Quem aqui assistiu ao programa? Conta pra mim o que achou e se prepara que amanhã tem mais!", escreveu Manoel ao legendar a publicação.

"Parabéns irmão, você merece o mundo!!! Tô muito feliz e emocionado pelo seu momento. O Brasil precisa conhecer o cara incrível que você é! Te amo", declarou o ator David Junior nos comentários. "Boa sorte!!!", desejou Rafael Zulu. "Parabéns e boa sorte! Que você seja muito feliz nessa nova jornada", disse Ana Furtado. "Parabéns meu lindo. Você é grande. Trabalhou muito pra chegar onde está. Você me representa", exaltou Lucy Ramos.

Web questiona 'rebaixamento' de Manoel Soares no 'Encontro'

O público não gostou muito de Manoel não ter o mesmo destaque que Patrícia na atração da TV Globo e alguns internautas questionaram sobre o 'rebaixamento' do jornalista, já que o programa leva apenas o nome da artista, e exaltaram o trabalho de Soares.

"Espero que você tenha o reconhecimento que merece. Só assisto por você", "Infelizmente você não foi enaltecido como a Patrícia. Estão te fazendo de coadjuvante. Isso não está certo. Desde o início o combinado e o que foi mostrado para nós, telespectadores, é que vocês dois iriam apresentar o programa juntos. Mas hoje, não foi o que aconteceu. Ela foi colocada no pedestal. Aquele momento que ela ficou com as flores e você, como um "serviçal", segurando a bandeja com coxinhas, foi o fim da picada. Que a direção do programa reveja isso. Boa sorte e sucesso", "Você não é coadjuvante! Mesmo tentando, eles não vão conseguir apagar o seu brilho no olhar! Siga firme por todos. Você vai arrasar muitooo!!!", "Você é grande!! Que tenha o espaço que transborde sua história e seu talento", destacaram os admiradores.

Manoel não é considerado apresentador do Encontro. Patrícia entrou como substituta de Fátima Bernardes (58), e o famoso é considerado um "co-apresentador", que ajuda no comando do programa.

Confira as publicações de Manoel Soares sobre estreia no 'Encontro':

