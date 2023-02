Mamma Bruschetta diz que cometeu erro imperdoável com Silvio Santos

Em um podcast, Mamma Bruschetta contou como foi demitida de uma atração no SBT

A apresentadora de televisão Mamma Bruschetta contou sobre sua relação com o dono do SBT, Silvio Santos. Ela relembrou até uma gafe que cometeu e não teve perdão.

No podcast 'Inteligência LTDA', de Rogério Vilela, ela começou falando sobre como o apresentador a via na questão de gênero."Ele perguntava: 'afinal de contas, a senhora é homem ou mulher?' [Mama dizia]: 'Silvio, se eu fosse homem, mudava alguma coisa do que você acha de mim? Se eu fosse mulher, mudava alguma coisa?' [Silvio respondia que não.] 'Então eu sou eu'", contou.

Ela então falou sobre um erro com o apresentador, que custou seu emprego. "Fiquei três anos com o Silvio no Show de Calouros, mas cometi uma gafe imperdoável. Eu fazia todo domingo [o programa] e tivemos aquelas férias do fim do ano. Justamente quando ia voltar o programa, uma pessoa do Paraná me contratou para fazer um evento numa rádio - e era justamente no primeiro dia de volta", explicou.

"Aí falei: 'e agora, o que eu faço?' Eu faltei. Quando voltei, não tinha mais o meu lugar lá [no júri da atração]. Ou seja: me mandou embora com razão, né? Não teve nem explicação. Ele nem quis me ouvir. Mas ele sempre gostou de mim, tanto que outras vezes me convidou para ir ao programa, [onde] fiz outros quadros", relatou.

Veja podcast: