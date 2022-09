Maju Coutinho entrega confusão com garçom nas férias na Espanha

Maju Coutinho revela que mandou bilhete mal-educado para um garçom durante viagem com o marido

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 17h51

A apresentadora Maju Coutinho surpreendeu ao contar uma história de uma confusão com um garçom durante suas férias com o marido na Espanha. Ela contou que acabou criando uma confusão com um garçom ao deixar um bilhete na mesa do restaurante e seu marido teve que lidar com a situação.

Ela relembrou o que aconteceu em uma participação no programa Que História É Essa, Porchat?, no GNT. "Gente, eu fui a Sevilha com meu marido Agostinho, e ele vendeu pra mim, porque ele já tinha ido para a Espanha, que ele tinha comido a melhor tortilha do mundo e que eu tinha que conhecer essa tortilha, tinha que experimentar, eu já estava aguada pra comer essa bendita tortilha", disse ela.

E completou: "Cara, começou que o garçom atendeu a gente super mal. Ele já estava super bruto, você pedia e ele jogava o cardápio, você devolvia e ele puxava, pedia água com gelo e vinha sem gelo, e eu de férias com aquela expectativa da tortilha".

Então, ela decidiu tomar uma atitude para desabafar. "Aí beleza, chega a tortilha, um omeletão grossão, sabe? Não era lá essas coisas, não era boa e aquele atendimento péssimo, eu já estava meio nervosa com aquilo tudo. Enquanto meu marido foi pagar a conta, eu peguei um guardanapo e escrevi 'la peor tortilla del mundo'", declarou. Na sequência, eles foram embora do restaurante. No entanto, no caminho, o marido dela percebeu que esqueceu o chapéu e precisou voltar. Lá, o garçom foi tirar satisfação com ele por causa do bilhete mal-educado, e ele ficou sem reação.

Assista ao vídeo de Maju Coutinho contando a história: