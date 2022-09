Maisa Silva e Camila Queiroz iniciam gravações da 2ª temporada da série 'De Volta aos 15'

Atriz Maisa Silva posta fotos ao lado de Camila Queiroz e revela que as gravações da segunda temporada da série 'De Volta aos 15' já começaram

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 12h25

Nesta segunda-feira, 05, a atriz Maisa Silva (20) revelou que já começou a gravar a segunda temporada da série da Netflix, De Volta Aos 15!

Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou clique em que aparece com Camila Queiroz (29) e da nova diretora da produção, Maria Medicis, e falou sobre o início das filmagens da segunda parte da trama, em que interpreta a personagem Anita ao lado da esposa de Klebber Toledo.

"Vocês pediram e a patroa @netflixbrasil atendeu! Começamos a gravar a segunda temporada de De Volta aos 15!", escreveu Maisa na legenda da publicação.

"Tem novo viajante no tempo, nova diretora geral @mmedicis e muitas surpresas nessa história (muito conteúdo pras fics de vocês hahahah) As Anitas estão prontas! Hora de um post novo no floguinho!", disse ainda.

Nos comentários, os fãs não esconderam a ansiedade para os novos episódios da série."Ah, que amor! @maisa, a @mmedicis é MARAVILHOSA! Vocês vão se amar!", disse Taís Araujo."EU AMO TUDO ISSO", declarou João Guilherme. "Tô muito ansiosa pra segunda temporada", "Que trio", disseram os seguidores.

Maisa Silva e Camila Queiroz começam a gravar segunda temporada de 'De Volta aos 15:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Camila Queiroz exibe shape sarado e deixa Klebber Toledo babando

Camila Queiroz chamou atenção dos fãs e do marido, Klebber Toledo (36), ao publicar novas fotos nas redes sociais! No sábado, 03, a artista, que viveu a modelo Angel em Verdades Secretas, compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em frente ao espelho em um banheiro luxuoso, com calça jeans preta com cinto brilhante e jaqueta da mesma cor.

A modelo deixou a barriga trincada à mostra ao posar com a blusa branca para cima e fez caras e bocas ao aparecer sentada nas selfies com um sapato fechado com pingentes, chamados de jibbitz, recebendo enxurrada de elogio do amado, que babou: "Só no tanquinho. Cada dia mais gata", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!