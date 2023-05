Mãe de Pedro Bial faz rara aparição na TV aos 98 anos

Pedro Bial é surpreendido com vídeo de sua mãe em participação no programa Encontro

O apresentador Pedro Bial (65) participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta terça-feira, 9, e foi surpreendido com uma mensagem carinhosa de sua mãe, Suzane Bial, de 98 anos. A senhora fez uma rara aparição na TV para homenagear a carreira de sucesso do filho, que acaba de assumir um novo desafio profissional com o programa Linha Direta.

"Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer de ser sua mãe e de ter chegado nessa idade e com essa idade ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando como você sempre tenta fazer", disse ela, e continuou: "Desejo, meu filho querido, sucesso! Tenho certeza que o melhor sempre será feito como sempre foi seu desejo na vida".

Ao ver a declaração da mãe, ele respondeu: "Essa mulher é demais, ela nasceu em 1924 em Berlim, está fazendo 99 anos, dia 3 de julho. Recomeçou a vida, ganhou toda uma identidade, foi estudar, virou psicanalista, eu tenho que fazer por merecer essa mãe".

Homenagem da esposa de Pedro Bial

O apresentador Pedro Bial surgiu em clima de romance com sua esposa, a jornalista Maria Prata. Ele completou 65 anos de idade e ganhou uma homenagem especial da amada nas redes sociais.

Ela compartilhou uma foto dos dois trocando um beijo na frente do espelho e aproveitou para se declarar na legenda.

Além disso, ela também mostrou fotos do amado com um balão de festa nesta tarde nos stories do Instagram. Vale lembrar que os dois são pais de Laura (4) e Dora (2). Ele também é pai de filhos já adultos: Ana (35), Theo (24) e José (20), frutos de relacionamentos anteriores.