Pedro Bial surge em clima de romance com Maria Prata em seu aniversário

Pedro Bial completa 65 anos de idade e ganha homenagem especial da esposa, Maria Prata, que exibe foto romântica do casal

O apresentador Pedro Bial surgiu em clima de romance com sua esposa, a jornalista Maria Prata. Nesta quarta-feira, 29, ele completou 65 anos de idade e ganhou uma homenagem especial da amada nas redes sociais.

Ela compartilhou uma foto dos dois trocando um beijo na frente do espelho e aproveitou para se declarar na legenda.

Além disso, ela também mostrou fotos do amado com um balão de festa nesta tarde nos stories do Instagram. Vale lembrar que os dois são pais de Laura (4) e Dora (2). Ele também é pai de filhos já adultos: Ana (35), Theo (24) e José (20), frutos de relacionamentos anteriores.

Atualmente, Bial comanda o programa Conversa com Bial nas madrugadas da Globo e também faz os programas especiais do Som Brasil sobre a carreira de grandes nomes da música brasileira, como Thiaguinho e Chitãozinho e Xororó.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Prata (@mariaprata)

Pedro Bial fala de sua vida pessoal

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, Pedro Bial contou que a pandemia o ajudou a ficar ainda mais próximo de seus filhos. "Se teve uma coisa [boa] que a pandemia me trouxe, foi a oportunidade de ver essas pequenininhas e conviver com elas. Fiquei rigorosamente confinado", disse ele.

Além disso, o comunicador falou do seu atual casamento. "Casamento mesmo, de papel passado, é a [minha] primeira vez. É um sinal de que sou a favor do casamento. Gosto muito. A gente vive em tempos em que o casamento, quando não vale mais a pena, não precisa se arrastar no sofrimento. A gente pode se separar numa boa", afirmou.