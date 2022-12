Mãe de Paulo Gustavo entrega segredo do Padre Fábio de Melo: 'Truqueiro!'

Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia não se segura ao descobrir segredo de beleza do Padre Fábio de Melo e afirma: 'Não tem, não, amor!'

Mãe do humorista Paulo Gustavo, a Dona Déa Lúcia divertiu os internautas ao entregar um segredo de beleza do Padre Fábio de Melo. Nos bastidores de uma gravação do programa Domingão com Huck, ela contou que o padre tem um truque para ficar com o cabelo bonitão na TV.

Em conversa com Lívia Andrade, ela disse que o padre usa um produto para disfarçar o couro cabeludo e aumentar o volume de cabelo. "Olha só, padre chegou atrasado. Vocês pensam que ele tem aquele cabelo preto? Não tem, não, amor! Tava lá, agora, botando um produto, que é um pó pretinho, para tampar as carecas que ele tem. E todo mundo pensa que ele tem aquele topete", disse ela.

Então, Lívia comentou: “Nossa, eu achei que ele tinha um monte de cabelo”. E Déa respondeu: “Não tem um monte de cabelo”. A loira se divertiu: “Então ele é truqueiro igual eu”. Por fim, a mãe de Paulo Gustavo completou: “É truqueiro que nem você, você botando rabo e o outro botando um topique”.

Déa Lúcia curte passeio com os netos

Dona Déa Lúcia aproveitou o sábado, 22, para curtir um passeio ao lado dos netos, Romeu (3) e Gael (3), filhos de Paulo Gustavo (1978 - 2021) e Thales Bretas (34). Ela foi flagrada com as crianças em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante o passeio, os três fizeram compras, pararam em um café do local, e ainda observaram as decorações de Natal que já estão enfeitando algumas lojas. Para o momento de lazer, Romeu e Gael surgiram usando bermuda e camiseta, e estavam bastante sorridentes.

Dona Déa Lúcia passeia no shopping - Foto: Victor Chapetta/AgNews