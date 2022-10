Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, passeia com os netos em shopping do Rio de Janeiro

Dona Déa Lúcia foi flagrada passeando com Romeu e Gael, filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 09h00

Dona Déa Lúcia aproveitou o sábado, 22, para curtir um passeio ao lado dos netos, Romeu (3) e Gael (3), filhos de Paulo Gustavo (1978 - 2021) e Thales Bretas (34). Ela foi flagrada com as crianças em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante o passeio, os três fizeram compras, pararam em um café do local, e ainda observaram as decorações de Natal que já estão enfeitando algumas lojas. Para o momento de lazer, Romeu e Gael surgiram usando bermuda e camiseta, e estavam bastante sorridentes.

Confira os cliques do passeio de Déa Lúcia com os netos:

Dona Déa Lúcia passeia no shopping - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Romeu e Gael passeando no shopping com a vovó -

Foto: Victor Chapetta/AgNews

Déa Lúcia no shopping com os netos - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Déa Lúcia no shopping - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Thales encanta ao postar fotos com os filhos

Thales Bretas celebrou o Dia das Crianças com um lindo registro com os filhos, Romeu e Gael. O viúvo de Paulo aproveitou o registro para fazer um agradecimento aos herdeiros.

"Grato por essas crianças maravilhosas que renovam a minha criança interior a cada dia!!!", escreveu o dermatologista, que aparece com os gêmeos nos braços enquanto eles admiram o Cristo Redentor iluminado no Rio de Janeiro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!