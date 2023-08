Mãe de Isabella Nardoni diz o que falou para a filha após sua morte

Em novo documentário sobre a morte de Isabella Nardini, a mãe da criança relembra momento marcante após descobrir a morte da filha

Nesta terça-feira, 1º, a Netflix divulgou o trailer do documentário 'Isabella: O caso Nardoni' e exibiu um trecho da entrevista com a mãe da criança, que faleceu em 2008 com apenas 5 anos de idade. No depoimento, Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da menina Isabella, comoveu ao relembrar o que disse no ouvido da filha após descobrir que ela morreu.

“Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi: 'Você pode ir. Vai em paz, que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui'”, afirmou ela.

Vale lembrar que Isabella faleceu após sofrer uma queda da janela do apartamento do pai, Alexandre Nardoni. Ele e a esposa, Anna Carolina Jatobá, foram condenados como responsáveis pela morte da criança.

O documentário será lançado no dia 17 de agosto. "Em 2008, o assassinato de Isabella Nardoni parou o Brasil. A menina de 5 anos de idade foi atirada pela janela do apartamento de seu pai e da madrasta, em São Paulo. Entre o crime e a condenação há detalhes pouco conhecidos. Conheça a história, pela primeira vez, através do olhar da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, e de seus avós, além das versões divergentes entre advogados de defesa, jornalistas e perícia sobre o crime que comoveu o país", informaram.

Morre filho de influenciadora digital

A influenciadora digital de viagens Christine Tran Ferguson, que vive em Nova York, Estados Unidos, e é a criadora do perfil Tour de Lust, comoveu os seus seguidores em 20 de junho ao anunciar a morte do seu filho, Asher, de apenas 15 meses de vida (1 ano e 3 meses), fruto do casamento com Ryan Ferguson. Ela anunciou que o bebê partiu após um período internado na UTI, mas não revelou qual foi a causa da morte.

Em seu texto comovente, ela começou falando sobre o mêsversario do bebê e a saudade que sente dele. "Você faz 15 meses hoje, meu anjinho. Mamãe e papai te amam tanto, você nos trouxe tanta alegria e completou nossa família. Eu nunca soube quanto amor e felicidade eu poderia ter até você entrar em nosso vida. Você é o garotinho mais inteligente e feliz que já conheci", disse ela, e completou: "Meu coração está totalmente partido e despedaçado em um milhão de pedaços. Nunca vou entender o porquê. Nada faz sentido, ainda estou em choque, só quero acordar desse pesadelo inimaginável e ter você de volta meus braços".

Então, a influencer refletiu e questionou a morte precoce do filho. "Por que isso está acontecendo conosco, por que Asher?? Você não merecia nada disso. Perder você é a experiência mais difícil que mamãe e papai já tiveram que suportar. Cada dia tem sido uma tortura sem você, essa dor é insuportável. Eu ainda sinto que você vai reaparecer, mas nossa casa está tão quieta e vazia sem você. Parte de mim morreu com você. Estou com o coração partido, sem ideia de como viver uma vida sem você. Seu quarto está vazio, suas coisas intocadas. Não há dor que se compare a perder um filho e não acredito que isso aconteceu conosco".

Por fim, Christine Tran Ferguson declarou: "Eu só quero tanto você de volta, mas você nunca volta para casa e isso está me matando. Nós nos sentimos tão perdidos sem você e sentimos tanto a sua falta. Eu rezei pelo milagre, para que VOCÊ fosse o milagre, para que você voltasse para nós. Meu coração dói por você a cada segundo. Você nunca será esquecido. Nós levaremos você a todos os lugares que formos. Nós amamos muito você, meu doce menino, rezo para poder vê-lo em breve".