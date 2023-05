Mãe de Gil do Vigor se revolta após filha ser xingada em reality da Record

Irmã de Gil do Vigor foi xingada de 'Maria Camburão' no reality 'A Grande Conquista'

A mãe de Gil do Vigor, Jacira, se revoltou após ver a filha Janielly Nogueira sendo xingada durante uma dinâmica no reality show 'A Grande Conquista'. Nas redes sociais, ela desabafou sobre Erick Ricarte tê-la chamado de 'Maria Camburão', dando a entender que a filha tinha problemas com a polícia.

Nos stories, ela apareceu abalada e afirmou: “Eu não criei filho bandido não, eu criei filho para a sociedade. Minha filha não é bandida, não. Ela não tem problema com a polícia, não”.

“Eu tô com muito ódio e vou abrir um processo contra esse tal de Erick. Minha filha é uma mãe e não é bandida. Ele vai ter que provar, ele vai ter que provar isso”, disse.

Quem também não deixou barato foi o ex-BBB Gil, que também disse que processaria o participante nas redes sociais. "Seu Erick idiota, quando você sair dai vai se ver comigo, minha irmã é integra não tem problema com polícia nenhuma, minha irmã é honesta... Ele não sabe com quem mexeu não, meu amor, ninguém mexe com a minha família, deixar aqui avisado, vou largar aqui minhas provas aqui em julho, vou encontrar com ele", declarou Gil.

Mais calmo, ele deletou o vídeo e gravou outro em que já estava mais centrado. "A gente faz na emoção, tem que e acalmar, falar as coisas com calma, passou, as providências serão tomadas, minha irmã é uma mulher íntegra e honesta, maravilhosa, tem seus erros como todo ser humano, não tem perfeição na família Nogueira", disse ele.

Veja: